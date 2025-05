Perché la maglia gialla dell' Inter diventerà comunque vada la finale un cult

Tra qualche ora, l'Inter disputerà la sua settima finale di Champions League (un tempo Coppa dei Campioni): fin qui, i nerazzurri hanno un bilancio di perfetta parità tra finali vinte e perse (tre contro tre: nel 1964, nel 1965 e nel 2010 è arrivata la vittoria, nel 1967, nel 1972 e nel 2023 c'è stato un ko). Solo una volta l'Inter non ha indossato la classica maglia a strisce nerazzurre: nella finale del 1965, contro il Benfica, quando il nerazzurro era presente in una banda orizzontale su una maglia a base bianca. A Monaco di Baviera, contro il PSG, l'Inter invece porterà in campo un inedito assoluto per le sue finali: una divisa gialla, la tonalità predominante del Third kit di questa stagione.

Scrive gqitalia.it: I nerazzurri contro il PSG indosseranno il Third kit, cosa già successa solo una volta in una finale europea (di Coppa Uefa 1998). Vi ricordate come andò?

Riporta msn.com: I calciatori nerazzurri curano ogni dettaglio per la finale di Champions League: ecco perché è arrivata la decisione di indossare la terza divisa ...

Da fcinter1908.it: L'Inter ha scelto di giocare la finale di Champions League col Psg con la terza maglia. Scelta fatta dalla squadra ...