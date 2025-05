Perché la foto dei batteri provenienti da una mascherina è fuorviante

La foto di batteri su una mascherina usata ha scatenato polemiche, ma è fondamentale non farsi ingannare da immagini sensazionalistiche. In realtà, i batteri sono parte della nostra vita quotidiana e non tutte le colture sono dannose. Con l'aumento della consapevolezza sull'igiene, è importante distinguere tra allarmismo e realtà. Scopriremo perché il contesto è cruciale per capire i veri rischi legati all'uso delle mascherine.

Diverse condivisioni stanno rilanciando l’immagine di una piastra Petri contenente quella che secondo la narrazione sarebbe una coltura di batteri che si accumulerebbero in una mascherina usata come dispositivo di protezione individuale ( DPI ) dopo 25 minuti, come quelle che abbiamo imparato a usare durante la pandemia di Covid-19. Vediamo quali sono le lacune scientifiche su cui si basa chi vuole spaventare gli utenti diffondendo questo genere di immagini. Per chi ha fretta:. Dal 2020 continua a circolare una foto che mostrerebbe una quantità spropositata di batteri presenti nelle mascherine usate soprattutto durante la pandemia di Covid-19. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Perché la foto dei batteri «provenienti da una mascherina» è fuorviante

