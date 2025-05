Perché la Cina è accusata di usare la legge sulla salute mentale contro il dissenso

...ha deciso di denunciare pubblicamente la sua situazione. La risposta? È stata accusata di avere problemi di salute mentale, un’accusa sempre più usata dal governo cinese per silenziare dissidenti e attivisti. Questo trend inquietante solleva interrogativi seri sui diritti umani in Cina, dove il confine tra salute mentale e repressione è sempre più labile. Una riflessione necessaria su come il potere possa sfruttare le fragilità per mantenere il controllo.

Zeng Yuan è un’avvocatessa e vive a Shenzhen, immensa metropoli della Cina meridionale, a un passo da Hong Kong. Per lungo tempo ha ricevuto una raffica di molestie online sul lavoro senza riuscire a contattare il padre, che non vedeva da tempo. Ha provato più volte a chiedere aiuto alle autorità senza successo. Finché, in preda alla frustrazione, ha distrutto un cartello in una stazione di polizia. Subito dopo, è stata internata per quattro giorni dagli agenti. La commissione sanitaria di Shenzhen ha stabilito che le sue cartelle cliniche e il suo comportamento «non supportavano pienamente una diagnosi di grave disturbo mentale». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché la Cina è accusata di usare la legge sulla salute mentale contro il dissenso

