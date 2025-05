Perché il PSG ha sbagliato apposta il calcio d’inizio contro l’Inter battendo in modo orribile

Il PSG ha sorpreso tutti con un calcio d'inizio da horror contro l'Inter, ma non è stato un semplice pasticcio: è un messaggio forte e chiaro. In un calcio sempre più strategico, questo gesto potrebbe rappresentare una nuova forma di comunicazione tra le squadre. Mentre il mondo del football si evolve, anche i segnali in campo diventano parte del gioco. Scopri cosa si cela dietro questa scelta audace!

I francesi hanno scagliato il pallone in fallo laterale, a pochi metri dalla porta di Sommer. Almeno in apparenza è sembrato un errore, ma non è così. Quel modo di battere è un segnale chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Perché il PSG ha sbagliato apposta il calcio d’inizio contro l’Inter battendo in modo orribile

Chelsea "si è avvicinato alla finale nel modo sbagliato", afferma Maresca

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha commentato che la squadra si è avvicinata alla finale in modo sbagliato, evidenziando una prima frazione di gioco deludente.

