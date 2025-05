Perchè il neonato si mette le mani in bocca e si mangia i pugnetti | la fase orale

Il gesto di un neonato che si mette le mani in bocca non è solo un modo per esplorare, ma segna l'inizio di un viaggio sensoriale fondamentale. Questa fase orale non è solo una curiosità infantile: riflette come i piccoli apprendano e interagiscano con l'ambiente. Mentre il mondo attorno a noi diventa sempre più digitale, è affascinante pensare a quanto sia importante per i bimbi continuare a scoprire attraverso i sensi. Scopri di più su questo comportamento naturale!

Mettere le mani e i pugnetti in bocca è uno dei comportamenti più comuni nei neonati. Un gesto istintivo che rientra nella cosiddetta fase orale, primo stadio dello sviluppo secondo Freud. Un momento cruciale in cui il bambino esplora, si calma, comunica e inizia a conoscere il mondo che lo circonda attraverso la bocca.

