Perché i diritti delle donne sono diritti civili disse Hillary Clinton a Pechino nel 1995

Nel 1995, Hillary Clinton pronunciò una frase storica a Pechino: "I diritti delle donne sono diritti civili". Oggi, a trent'anni di distanza, quel messaggio risuona più forte che mai. In un periodo in cui le battaglie per l'uguaglianza di genere sono al centro del dibattito globale, è fondamentale ricordare l'importanza di quel momento. Unisciti a questa lotta, perché ogni voce conta e il cambiamento inizia da noi!

D eve essere stato magnifico partecipare, trent’anni fa, alla prima Conferenza Mondiale delle Donne, come ce la racconta chi c’era. Trentamila rappresentanti per 200 Paesi, fino a 500 incontri quotidiani, attiviste provenienti da Ong, università, enti e movimenti, riunite in un sobborgo della Pechino che si stava timidamente aprendo al mondo, per cambiare in dieci giorni la condizione delle donne. Letizia di Spagna a Capo Verde visita i progetti di empowerment femminile X Leggi anche › Il vero significato della parola “empowerment” Un caos colorato, multietnico, allegro e fiducioso dove incredibilmente si riuscì – perché l’energia positiva è imbattibile – a sintetizzare le aree di intervento e porre le basi per azioni concrete ed efficaci ovunque. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - “Perché i diritti delle donne sono diritti civili”, disse Hillary Clinton a Pechino, nel 1995

Depardieu condannato per violenze sessuali su 2 donne: 18 mesi sospesi e sospensione diritti civili

Gerard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di reclusione sospesi e alla sospensione dei diritti civili per violenze sessuali su due donne.

Diritti Digitali delle Donne contro il Cybersessismo

Scrive unric.org: “I diritti digitali sono diritti umani”, ha dichiarato Clémot McLaren, studentessa alla SciencesPo di Parigi. “La violazione online dei diritti delle donne è una violazione dei nostri diritti ...

I diritti delle donne sono sempre più sotto attacco: nell’ultimo anno sono peggiorati in un Paese su 4

Riporta fanpage.it: I diritti delle donne sono arretrati in un Paese su quattro nell’ultimo anno: è l’inquietante stima di UN Women, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa delle donne, che per il ...

Donne, cultura, lavoro, diritti: va in scena il Festival dell’economia di genere

Riporta repubblica.it: Il 19 e 20 maggio a Villa Altieri, a Roma, la seconda edizione dell’iniziativa internazionale di “Oltre”: dibattiti e riflessioni tra istituzioni, ...