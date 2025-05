Perché Conte è rimasto al Napoli | Calciomercato

Antonio Conte ha scelto di restare al Napoli, sorprendendo tutti e alimentando le voci sul futuro del club. Questa decisione non è solo una questione di panchina, ma un chiaro segnale della volontà di costruire qualcosa di duraturo. In un calcio sempre più volatile, la stabilità può rivelarsi il vero segreto del successo. Prepariamoci a vivere una nuova stagione ricca di emozioni e sfide!

Perché Conte è rimasto al Napoli. Alla fine, Antonio Conte, è rimasto. L'allenatore dello scudetto non si è mosso da Napoli, ha dato l'ok al presidente De Laurentiis per la sua permanenza e ora è pronto a un futuro (ancora) da protagonista. L'unico tecnico capace di vincere la Serie A con tre squadre diverse (Juve, Inter e Napoli, più la Premier League con il Chelsea), ha sposato in pieno il progetto azzurro ed è pronto per farne parte con un ruolo principale.

Conte Juve, Carrera: «Sarei rimasto tutta la vita con Antonio. Fu bravissimo a portare la mentalità vincente. Alla Juventus si avverte sempre l’obbligo della vittoria»

Massimo Carrera, ex calciatore e collaboratore di Antonio Conte alla Juventus, ricorda con affetto il periodo trascorso sotto la guida del tecnico.

