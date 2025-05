Perché Andrea Bocelli è cieco | “Una pallonata mi fece perdere la vista”

Andrea Bocelli, icona della musica mondiale, porta con sé una storia di resilienza e determinazione. Nato con glaucoma congenito, la sua vista si spense definitivamente dopo un incidente calcistico. Oggi, la sua voce incanta milioni, dimostrando che le sfide possono trasformarsi in opportunità straordinarie. Un esempio ispiratore per chi affronta avversità: il talento può fiorire anche nella più buia delle circostanze. Scopri come la luce della sua musica continua a brillare!

Andrea Bocelli nacque con glaucoma congenito, patologia rara che colpisce 1 su 45.450 nati. La sua storia: "Una pallonata mi rese del tutto cieco". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Perché Andrea Bocelli è cieco: “Una pallonata mi fece perdere la vista”

Andrea Bocelli: «Con Pavarotti ci fu una lite pazzesca, ci incontrammo a Pesaro. I miei figli non sono dei raccomandati. Mia moglie Veronica? Non mi lascia mai da solo»

Andrea Bocelli, celebre tenore, ricorda un episodio di tensione con Pavarotti a Pesaro. Sottolinea con orgoglio che i suoi figli non sono raccomandati e che la moglie Veronica è sempre al suo fianco.

Perché Andrea Bocelli è cieco: "Una pallonata mi fece perdere la vista"

Andrea Bocelli rivela in un film: ecco come sono diventato cieco, fu una pallonata, avevo 12 anni

Andrea Bocelli è nato cieco o ha avuto una malattia? A cosa è dovuta la cecità?

