Per me l’Europa è… Consiglio comunale aperto dedicato ai più giovani

Venerdì 30 maggio, Castiglion Fibocchi ha ospitato un consiglio comunale aperto dedicato ai giovani: "Per me l'Europa è...". In un momento storico in cui l’Unione Europea cerca di coinvolgere attivamente le nuove generazioni, questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di esprimere le loro visioni e idee per un futuro condiviso. Un'occasione imperdibile per ascoltare le voci dei cittadini di domani!

Venerdì 30 maggio, presso la Sala del Giglio, si è tenuto a Castiglion Fibocchi un consiglio comunale Aperto dedicato all’Europa e ai cittadini di domani. L’iniziativa, intitolata “Per me l’Europa è.”, è stata realizzata grazie al contributo del consiglio della Regione Toscana nell’ambito del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - “Per me l’Europa è…”. Consiglio comunale aperto dedicato ai più giovani

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta

Si accende il Consiglio Comunale di Frosinone, ma non senza polemiche. Oggi, 14 maggio, il Gruppo FutuRa, rappresentato dai Consiglieri Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, annuncia la propria assenza come atto di protesta, manifestando disappunto e preoccupazione per questioni ritenute di fondamentale importanza.

Cerca Video su questo argomento: Europa È… Consiglio Comunale Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Scudetto Napoli, De Laurentiis al Mattino: «Noi secondi a nessuno, siamo capitale europea con una marcia in pi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia