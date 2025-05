Per me il Franciacorta non è mondanità Intervista a Flavio Faliva proprietario di Ca’ del Vent

Flavio Faliva, proprietario di Ca' del Vent, rivela un lato inedito del Franciacorta: non è solo mondanità, ma una vera esperienza artigianale. Con la sua scelta di uscire dalla denominazione, sfida le convenzioni e celebra l'autenticità. In un'epoca in cui i consumatori cercano storie genuine, Faliva rappresenta un trend verso il ritorno alle radici. Scopri perché il suo approccio sta conquistando cuori e palati!

Parla uno dei prudottori più amati in Franciacorta dal mondo dei vini artigianali. Ci spiega perché negli anni ha deciso di uscire dalla denominazione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Per me il Franciacorta non è mondanità”. Intervista a Flavio Faliva, proprietario di Ca’ del Vent