Per la mente con il cuore La missione dei Club Itaca | Qui non mi sento giudicato

Nei Club Itaca, il benessere mentale trova finalmente casa. Qui, le persone con disturbi psichici non sono più isolate, ma accolte con calore e senza giudizi. Un trend crescente che mira a rompere le catene della stigmatizzazione e riscrivere la narrazione sulla salute mentale. Scoprire come l’empatia possa trasformare vite è un viaggio che vale la pena intraprendere. Unisciti al cambiamento: ogni cuore merita di essere ascoltato.

C’è stato un tempo, non molto lontano, in cui le persone con disturbi mentali non erano stigmatizzate, di più; non erano osteggiate dalla società, di più; non erano vittime di pregiudizi, di più: erano rinchiuse nei manicomi, erano escluse e ghettizzate, erano “buttate via” come pezzi difettosi della fabbrica dell’umanità. E tutto ciò, col benestare anche delle cosidette “intellighenzie“, in tempi con altra sensibilità. Parliamo in fondo di pochi decenni fa, dei tempi poi raccontati da Alda Merini, da Dino Campana, e dai “pazzi” di ogni latitudine. Oggi, per fortuna, si è capito che i pezzi rotti possono essere riparati, che anche con loro si possono creare puzzle unici di emozione e sensibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Per la mente, con il cuore. La missione dei Club Itaca : "Qui non mi sento giudicato"

Cerca Video su questo argomento: Mente Cuore Missione Club Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Per la mente, con il cuore. La missione dei Club Itaca : Qui non mi sento giudicato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Per la mente, con il cuore. La missione dei Club Itaca : "Qui non mi sento giudicato"

Da msn.com: Felicia Giagnotti di Progetto Itaca: " Cresciuta la nostra presenza in Italia, vogliamo rafforzarci. Investire nell’inclusione sociale e lavorativa e favorire il benessere mentale di pazienti e famigl ...

Trezeguet tra la mente e il cuore: “Tifare Juventus o River Plate al Mondiale per club? Situazione delicata”

Scrive fifa.com: L'ex attaccante della Francia non vede l'ora di vedere i suoi ex club in azione nella Coppa del Mondo per Club FIFA, il nuovo torneo a 32 squadre. David Trezeguet sarebbe davvero combattuto su chi ...

Lions Club: “Innoviamo con il cuore e con la mente”

Da salernotoday.it: Organizzato da alcuni anni nella città di Salerno dai club della VI circoscrizione, con il patrocinio della Provincia di Salerno, l’appuntamento si conferma come un momento di incontro tra la ...