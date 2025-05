Per il ponte del 2 giugno temperature oltre i 30 gradi | ma attenti ai temporali

Il Ponte del 2 giugno promette temperature oltre i 30 gradi, un assaggio d'estate per milioni di italiani. Ma attenzione: i temporali possono guastare la festa! Questo contrasto climatico, sempre più frequente, ci ricorda l'importanza di rimanere aggiornati sulle previsioni. Prepara il tuo weekend con un occhio al cielo! Sarà l'occasione perfetta per godersi il sole, ma non dimenticare l'ombrello.

Il Ponte del 2 giugno, secondo le previsioni di 3BMeteo, scorrerà all'insegna del tempo stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo. Domenica 1° giugno al Nord, avvio abbastanza soleggiato con qualche annuvolamento al Nordovest. Nel pomeriggio sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Per il ponte del 2 giugno temperature oltre i 30 gradi: ma attenti ai temporali

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Ponte 2 Giugno Temperature Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meteo, Ponte del 2 giugno con anticipo d'estate: ecco dove. Le previsioni; Meteo ponte 2 giugno 2025, caldo e tempo da mare? Le previsioni dell’esperto per il weekend; Meteo: Ponte del 2 Giugno, ci sono novità ; ecco come sarà il Tempo; Meteo Ponte del 2 giugno: cambia tutto, gli ultimi aggiornamenti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Meteo, ponte del 2 giugno: l'anticiclone africano porta il caldo ma rischio temporali e grandine

msn.com scrive: Ponte del 2 giugno caratterizzato da condizioni meteorologiche estive su gran parte d’Italia, grazie all’espansione dell’anticiclone africano che porterà temperature elevate e cieli sereni. Tuttavia, ...

Meteo Ponte 2 giugno, Sottocorona: "Quanto dura l'ondata di caldo"

Come scrive iltempo.it: Previsioni meteo di sabato 31 maggio e dei giorni a venire, caratterizzati dal ponte del 2 giugno. Paolo Sottocorona al Tg La7 spiega che oggi ...

Meteo, ponte del 2 giugno all'insegna dell'estate: arriva il caldo africano

Secondo gazzetta.it: Che tempo fa durante il lungo ponte del 2 giugno 2025? Arriva ufficialmente l'estate: ecco le previsioni meteo dal 31 maggio alla Festa della Repubblica.