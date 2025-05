Per far bella figura con gli ospiti e godersi la compagnia

Impressiona i tuoi ospiti con una torta salata irresistibile! Presentala su un elegante tagliere d’ulivo per un tocco rustico-chic. Scegli una tovaglia che richiami i colori freschi degli ingredienti: il rosso acceso dei pomodori secchi e il verde brillante delle fave. In un periodo in cui convivialità e gusto la fanno da padrone, questa ricetta sarà il tuo asso nella manica per cene estive indimenticabili!

B eh, qui la torta salata ruba già la scena. Il suggerimento è perciò di presentarla su un semplice tagliere d’ulivo o su un piatto da portata monotinta. Sotto, la tovaglia potrebbe richiamare i colori degli ingredienti: il rosso fiammante del pomodoro secco o il verde. fava. Ecco la ricetta. Pranzi e cene d’estate: 5 idee per ricette gustose X Leggi anche › Torta salata di zucca, cipolla e chevre. Una ricetta da provare INGREDIENTI X 8 PORZIONI: 2 rotoli di pasta sfoglia rotonda 500 g fave sgranate fresche o surgelate 4 cipollotti 100 ml brodo vegetale 60 g pecorino grattugiato 100 g ricotta di pecora 4 pomodori secchi sott’olio 1 ciuffo di menta 1 tuorlo 3-4 cucchiai di latte olio extravergine di oliva, sale e pepe Procedimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per far bella figura con gli ospiti e godersi la compagnia

Trump: «Putin è stanco della guerra, non sta facendo bella figura. Possibile un accordo». Drone russo colpisce bus a Sumy: 9 morti

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a crescere, con un drammatico bilancio di vittime a Sumy, dove un drone russo ha colpito un bus, causando 9 morti.

Cerca Video su questo argomento: Far Bella Figura Ospiti Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

'Con il cuore - Nel nome di Francesco', Carlo Conti riporta Lucio Corsi su Rai 1: cantanti, ospiti e scaletta; Zappa: «Contro il Napoli daremo il massimo, vogliamo tenerci il 14esimo posto»; La Volta Buona, la torta a sorpresa per Gerardina Trovato finisce a terra. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dolci economici per Natale: le ricette per far bella figura senza spendere tanto!

Riporta msn.com: Un atro dolce monoporzione che vi farà fare una super figura con i vostri ospiti a Natale spendendo pochi soldi. Potete preparare i cestini di churros in anticipo e poi farcirli al momento con ...

Vuoi fare bella figura per il pranzo di Pasqua? Ecco come apparecchiare la tavola

Scrive mammastyle.it: Sarà così bella che sembrerà quasi ... Vedrai che i tuoi ospiti e la tua famiglia ti faranno mille complimenti. Inoltre, la funzione principale di una tavola ben apparecchiata è di far sentire i tuoi ...

Bavarese ai frutti di bosco, per fare bella figura con gli ospiti

Segnala dissapore.com: L’unico momento a cui prestare attenzione è l’unione della gelatina al resto del composto, bisogna mescolare velocemente e a lungo, meglio se con un frusta, per far sì che la gelatina si distribuisca ...