Per avere l’assegno di mantenimento non basta essere disoccupati

L'assegno di mantenimento è un tema caldo e complesso, che non si esaurisce nel semplice stato di disoccupazione. Secondo la recente ordinanza della Cassazione n. 3354/2025, è fondamentale dimostrare anche l'impegno nella ricerca di lavoro e la necessità di sostegno. Questo riflette un trend crescente nel diritto familiare: il mantenimento non è solo un diritto, ma un impegno reciproco verso la stabilità economica. Scopri cosa significa realmente per chi affronta separazioni!

Tra gli argomenti su cui più spesso troviamo decisioni della Cassazione c'è sicuramente l'assegno di mantenimento, quella somma di denaro stabilita dal giudice, o dalle parti in caso di accordo, mirata a garantire sostegno alle spese quotidiane del coniuge economicamente più debole. Con ordinanza n. 33542025, la Corte si è occupata di una classica questione relativa alla separazione personale tra coniugi: il marito chiedeva in tribunale l'addebito della separazione alla moglie, per veder respingere la sua domanda mirata all'assegno di mantenimento. La cosa interessante della disputa legale è che la magistratura si è pronunciata, chiarendo che chi non cerca attivamente lavoro non ha diritto al versamento del contributo mensile per le spese correnti.

