Peppe Quintale sorprende tutti: da 125 a 85 chili in un anno! La sua incredibile trasformazione non è solo fisica, ma mentale. "Tutto inizia dalla testa", rivela il comico, che ha deciso di conservare i vecchi abiti come simbolo del cambiamento. In un periodo in cui il benessere e la salute sono al centro dell'attenzione, la sua storia ispira molti a ripensare il proprio stile di vita. Scopri come la determinazione può fare la differenza!

Peppe Quintale svela a La volta buona il segreto della sua trasformazione: 40 chili persi in 12 mesi. "Tutto inizia dalla testa", confessa il comico che conserva ancora i vecchi abiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Peppe Quintale shock: “Da 125 a 85 chili in un anno, ecco la mia rivoluzione”

