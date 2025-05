Pentola lasciata sul fuoco palazzina a rischio incendio

Sabato pomeriggio, il dramma di una pentola dimenticata sul fuoco ha messo a rischio l'intera palazzina di via Casati 22 a Marghera. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente. Questo evento ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere alta l'attenzione in cucina, soprattutto in un periodo in cui le distrazioni quotidiane aumentano. La sicurezza in casa è una priorità : non sottovalutiamola mai!

Una pentola dimenticata sul piano di cottura acceso stava mandando a fuoco la cucina di un appartamento in via Casati 22 a Marghera, sabato pomeriggio, al terzo piano della palazzina. L'allarme al 115 ha fatto arrivare i vigili del fuoco e un'ambulanza in caso di feriti o intossicati, ma nessuno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Pentola lasciata sul fuoco, palazzina a rischio incendio

