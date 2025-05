Pentathlon Moderno | Futura Pesaro trionfa al trofeo con Santise e Artese

Il Pentathlon Moderno Futura Pesaro si conferma una fucina di talenti, con Nathan Santise e Nicolò Artese che brillano al trofeo locale. Non solo vittorie, ma anche performance straordinarie da parte di giovani atleti come Vittoria Casciaro e Greta Martusciello. Questo successo mette in luce un trend crescente nel nostro Paese: un rinnovato interesse per discipline sportive multidisciplinari, che uniscono abilità fisiche e strategia. Chi sarà il prossimo campione?

Brillano gli atleti del Pentathon Moderno Futura Pesaro: Nathan Santise, Artese Nicolò, Raffaele Scopece, ancora una volta sul gradino più alto del podio al trofeo Pentathlon moderno a Pesaro. Si sono distinti nei campionati italiani, Vittoria Casciaro con un bellissimo settimo posto under 19, Greta Martusciello con un 10º posto italiano under 17, Riccardo Ucci under 17, Alessio Bertulli under 17. Sempre nei campionati italiani, under 13 under 15, troviamo Valeria Pierangeli, Fjora Zoje, Viola Cardinali, Viola Huti, Martina Caporizzi. Secondo posto nella categoria under 13 per Matteo Sfregola. Nella categoria under 15 si sono distinti Enrico Magi Enrico e Federico Forlani.

Pesaro ospita i Campionati Italiani di Pentathlon Moderno: 230 atleti in gara

Da oggi e per tre giorni, Pesaro si trasforma nella capitale del pentathlon moderno, ospitando i Campionati Italiani “Open” Under 19-17-15-13 e il Trofeo Nazionale Under 11-Under 9, con 230 giovani atleti in gara.

