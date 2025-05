Pentagono | La Cina si prepara a usare la forza minaccia reale e imminente

Il Pentagono lancia un allerta: la Cina sta intensificando i preparativi per un possibile uso della forza. Durante il prestigioso Shangri-La Dialogue di Singapore, il Segretario alla Difesa statunitense ha messo in guardia sulla minaccia imminente che questa situazione rappresenta per l'equilibrio geopolitico. In un mondo sempre piĂą instabile, come reagiranno le potenze globali? Scopriremo presto se la diplomazia avrĂ la meglio sull'escalation militare.

Al forum di Singapore Shangri-La Dialogue, il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha lanciato un duro monito nei confronti della Cina, accusata di prepararsi “ in modo credibile ” all’uso della forza militare per alterare l’ equilibrio di potere nella regione. Sebbene abbia ribadito che gli Stati Uniti non cercano lo scontro, Hegseth ha chiarito che Washington non può “ignorare una minaccia imminente”. Secondo il capo del Pentagono, Pechino mira a “dominare e controllare” l’ Indo-Pacifico utilizzando leve militari ed economiche, con il rischio di minare la stabilitĂ regionale costruita negli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pentagono: “La Cina si prepara a usare la forza, minaccia reale e imminente”

Cina pronta a usare forza militare per alterare equilibrio Indo-Pacifico, avverte Hegseth

La tensione nell'Indo-Pacifico si intensifica e le parole del Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, suonano come un campanello d'allarme.

