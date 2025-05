Pensioni in pagamento a Reggio Calabria e provincia | data e informazioni

È ufficiale: le pensioni di giugno inizieranno a essere pagate martedì 3 presso tutti gli uffici postali di Reggio Calabria e provincia. Un momento atteso da molti, che si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sul tema del supporto economico agli anziani, sempre più centrale nel dibattito sociale. Non perdere di vista come queste scadenze possano influenzare la tua pianificazione finanziaria!

Al via i pagamenti delle pensioni del mese di giugno n tutti i 163 uffici postali della provincia di Reggio Calabria. Poste Italiane ha comunicato che i le pensioni del mese di giugno saranno in pagamento a partire da martedì 3, per la concomitanza in quest'anno dei giorni festivi di domenica e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Pensioni in pagamento a Reggio Calabria e provincia: data e informazioni

Pensioni in pagamento il 3 giugno in Toscana: in arrivo con due giorni di ritardo

Le pensioni per circa un milione di toscani, attese per il 1° giugno, subiranno un ritardo di due giorni e saranno disponibili solo martedì 3 giugno.

Cerca Video su questo argomento: Pensioni Pagamento Reggio Calabria Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Reggio Calabria, da domani in pagamento le pensioni di Aprile; Posti disponibili docenti e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025. Elenchi per provincia [AGGIORNATO]; A Reggio Calabria il centrodestra non sa più vincere, può solo giocarsi l’asso Scopelliti; CGIL: Pensionati umiliati: Tra Pensioni da Fame e Bancomat Vuoti, Basta Ingiustizie!. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Reggio Calabria, la DATA di pagamento delle pensioni di febbraio

Si legge su strettoweb.com: Poste Italiane comunica che in tutti I 161 uffici postali della provincia di Reggio Calabria le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da sabato 1. Sempre a partire da sabato ...

Reggio Calabria: il calendario di pagamento delle pensioni dei mesi di luglio, agosto e settembre

Lo riporta strettoweb.com: Poste Italiane comunica che in provincia di Reggio Calabria anche durante il periodo estivo le pensioni saranno accreditate regolarmente dal primo giorno del mese per i titolari di un Libretto di ...

Poste Italiane Reggio Calabria: da giovedì in pagamento le pensioni di dicembre e la tredicesima

Come scrive reggiotv.it: Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di dicembre saranno in pagamento a partire da giovedì 1° in tutti i 163 Uffici Postali della provincia di Reggio Calabria. A darne notizia, un ...