Pensioni e ponte del due giugno ecco quando sarà possibile ritirarle

A partire da martedì 3 giugno, gli uffici postali di Viterbo saranno pronti a svelare un'opportunità attesa: il ritiro delle pensioni! In un periodo in cui la pianificazione finanziaria diventa cruciale per molti, questa notizia si inserisce nel trend della crescente attenzione verso la gestione delle risorse personali. Non perdere l’occasione di organizzare al meglio le tue finanze dopo il ponte del Due Giugno: il momento ideale per riflettere e ripartire!

In tutti gli 84 uffici postali della provincia di Viterbo le pensioni del mese di giugno saranno in pagamento a partire da martedì 3. Sempre a partire da martedì 3 le pensioni di giugno saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto bancoposta o di una postepay. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Pensioni e ponte del due giugno, ecco quando sarà possibile ritirarle

Pensioni in pagamento il 3 giugno in Toscana: in arrivo con due giorni di ritardo

Le pensioni per circa un milione di toscani, attese per il 1° giugno, subiranno un ritardo di due giorni e saranno disponibili solo martedì 3 giugno.

Ponte 2 giugno all'insegna dell'estate: 20 milioni gli italiani in viaggio

Si legge su msn.com: Doveva essere un momento rilassante, ma non lo è stato. Lo scorso 17 maggio in un resort nell'isola greca di Creta è esplosa una violenta rissa in piscina. Pare che tutto sia nato da una piccola ...

Ponte del 2 giugno, oltre 200mila arrivi nelle strutture termali

Lo riporta guidaviaggi.it: Secondo le proiezioni di Federterme il ponte del 2 giugno porterà oltre 200mila arrivi nelle strutture termali del Paese ...

Ponte 2 giugno, anticipo di esodo estivo da record. Per la prima volta, più stranieri che italiani

Scrive repubblica.it: Gli studi Cst per Assoturismo Confesercenti: nei 3 giorni della Festa della Repubblica prenotate fino al 90 per cento delle sistemazioni disponibili sul web.