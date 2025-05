Pensioni a giugno scattano le trattenute per i bonus non dovuti | chi si troverà 50 euro in meno

Giugno si preannuncia come un mese di sorprese per i pensionati: alcuni potrebbero trovare 50 euro in meno nel loro cedolino. Le trattenute Inps per i bonus straordinari non dovuti, già annunciate, colpiranno chi ha ricevuto aiuti non meritati nel 2022. Un cambiamento che si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità del sistema previdenziale. Rimanere informati è essenziale: il vostro futuro economico dipende da scelte consapevoli!

A partire da giugno 2025, alcuni pensionati potrebbero notare una riduzione di 50 euro nel loro cedolino pensionistico.

