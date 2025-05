Pennellate di sole alla Rettori Tribbio la collettiva artistica

Sabato 7 giugno, non perdere l'occasione di immergerti in "Pennellate di sole" alla Galleria Rettori Tribbio di Trieste! Questa collettiva artistica, che celebra la vitalità e la creatività contemporanea, giunge alla sua sesta edizione. Con opere di pittura, scultura e grafica, l’evento si inserisce nel trend crescente di rivalutazione dell'arte locale, coinvolgendo artisti emergenti e affermati. Scopri come il sole illumina la creatività!

Sabato 7 giugno alle ore 18 apre i battenti alla Galleria Rettori Tribbio di Trieste (piazza Vecchia 6), la mostra collettiva di pittura, scultura e grafica "Pennellate di sole", che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro. La mostra, alla sua sesta edizione, rappresenta.