Pelli e scarti siano sottoprodotti L’impegno ad iniziare il percorso

Un passo verso la sostenibilità: il consiglio regionale ha approvato una mozione per riconoscere gli scarti del pellame come sottoprodotti. Questo impegno non solo valorizza un'eccellenza produttiva, ma si inserisce nel crescente trend di economia circolare, fondamentale in un mondo che cerca di ridurre gli sprechi. Elena Meini sottolinea l'importanza di supportare le imprese conciarie, protagoniste di un futuro più green. Un cambiamento che promette opportunità e innovazione!

Sarà avviato l’iter per il riconoscimento degli scarti del pellame come sottoprodotti. Il via libera arriva dall’approvazione di una mozione in consiglio regionale. "Il Comprensorio è un’eccellenza produttiva, e come Lega riteniamo fondamentale continuare a sostenere le sue imprese, in particolare quelle del conciario – dice Elena Meini, capogruppo della Lega in regione –. Con grande soddisfazione, annuncio, dunque, l’approvazione della nostra mozione, che impegna la Regionead avviare, in sinergia con il tavolo dei distretti industriali coinvolti, il percorso per il riconoscimento degli scarti della lavorazione del pellame come sottoprodotti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Pelli e scarti, siano sottoprodotti". L’impegno ad iniziare il percorso

Cerca Video su questo argomento: Pelli Scarti Siano Sottoprodotti Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pelli e scarti, siano sottoprodotti. L’impegno ad iniziare il percorso. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"Pelli e scarti, siano sottoprodotti". L’impegno ad iniziare il percorso

Scrive lanazione.it: Sarà avviato l’iter per il riconoscimento degli scarti del pellame come sottoprodotti. Il via libera arriva dall’approvazione di una ...

Scarti di pellame riconosciuti come sottoprodotti

Lo riporta toscanamedianews.it: FIRENZE: "La mozione approvata dal Consiglio Regionale è risultato importante importante per il Comprensorio del Cuoio" ...

Ingredienti ad alto valore aggiunto dai sottoprodotti della filiera della frutta

Scrive freshplaza.it: Per la realizzazione concreta dello schema di economia circolare sono state raccolte informazioni reali sulla produzione di sottoprodotti per 10 aziende locali. Il dato quantitativo totale sugli ...