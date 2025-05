Pellegrini | Inter sua impronta indelebile ha guidato squadra con saggezza

La scomparsa di Ernesto Pellegrini segna un capitolo fondamentale nella storia dell'Inter e del calcio italiano. Per undici anni, ha incarnato leadership e passione, trasformando il club in una vera leggenda. In un momento in cui il calcio cerca di recuperare valori autentici, il suo esempio rimane una fonte d'ispirazione per le nuove generazioni di dirigenti e tifosi. La sua eredità continua a vivere nel cuore dei nerazzurri.

Milano, 31 mag. (LaPresse) – “Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari”. Così l’Inter sui social ricorda l’ex presidente Pellegrini, morto a 84 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pellegrini: Inter, sua impronta indelebile, ha guidato squadra con saggezza

Cerca Video su questo argomento: Pellegrini Inter Sua Impronta Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Pellegrini: Inter, sua impronta indelebile, ha guidato squadra con saggezza

Riporta lapresse.it: Milano, 31 mag. (LaPresse) - "Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, ...

È morto Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter dello scudetto dei record

Secondo rainews.it: È morto Ernesto Pellegrini. Lo storico presidente dell'Inter Campione d'Italia 1988/89 si è spento nella sua casa questa mattina all'età di 84 anni. A quanto si apprende Pellegrini avrebbe avuto ...

È morto Ernesto Pellegrini, il presidente dell'Inter dei record. Stasera nerazzurri col lutto al braccio

huffingtonpost.it scrive: "Per undici anni ha guidato l'Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club", lo ...