Pellegrini | Bergomi grande uomo stasera dal cielo guarderà l’Inter

Stasera, il cielo di Milano si illumina per salutare Ernesto Pellegrini, un grande presidente che ha saputo toccare il cuore di tutti. Beppe Bergomi lo ricorda con affetto, sottolineando come la sua eredità vada oltre i trofei: Pellegrini ha sempre messo al primo posto le persone. In un'epoca in cui il calcio sembra dimenticare l’umanità, la sua figura rimane un faro luminoso. Un esempio per tutti noi, dentro e fuori dal campo.

Roma, 31 mag. (LaPresse) – “Grande uomo, grande presidente. Ci mancherà”. Così Beppe Bergomi, storico capitano dell’Inter, ricorda a LaPresse Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter morto stamattina a 84 anni. “È stata una persona con un cuore grande che ha aiutato i suoi ex calciatori”, ha detto dicendosi convinto che stasera Pellegrini dal cielo “guarderà” i nerazzurri che proveranno a vincere la loro quarta Champions League contro il Psg. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pellegrini: Bergomi, grande uomo, stasera dal cielo guarderà l’Inter

Ernesto Pellegrini, morto lo storico presidente dell'Inter: aveva 84 anni. Con i nerazzurri vinse lo «scudetto dei record»

Riporta msn.com: È morto a 84 anni Ernesto Pellegrini. È stato presidente dell’Inter dal 1984 al 1995 prima di cedere la squadra a Massimo Moratti. Sotto la sua gestione i nerazzurri ...

Pellegrini in un'intervista del 2019: «L'Inter il mio grande amore. La chiave del mio successo? La tenacia e l'onestà»

Secondo msn.com: In un’intervista andata in onda nel 2019 su RaiSport, Ernesto Pellegrini ripercorse la sua carriera imprenditoriale e sportiva. Lo storico presidente nerazzurro – patron della catena di mense che port ...

