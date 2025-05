Pellegrinaggio della Sacra ampolla | le parrocchie ortonesi accolgono la reliquia nelle proprie chiese

Il pellegrinaggio della Sacra ampolla ad Ortona è un evento che unisce tradizione e comunità, richiamando un sentimento di spiritualità e appartenenza. Le parrocchie locali accoglieranno con reverenza questa reliquia, simbolo di fede e storia. Questo momento non è solo un rito religioso, ma anche un'opportunità per riscoprire il legame con le proprie radici e la forza della comunità. Un'occasione da non perdere per vivere un'esperienza unica!

Prende il via ufficialmente la seconda parte del pellegrinaggio della Sacra ampolla nella città di Ortona. L'associazione culturale "Anno domini 1566", in collaborazione con la basilica concattedrale san Tommaso Apostolo il 2 giugno darà inizio alla “peregrinatio” della Sacra ampolla contente il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Pellegrinaggio della Sacra ampolla: le parrocchie ortonesi accolgono la reliquia nelle proprie chiese

