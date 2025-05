Pedro Pascal e Lorenzo Musetti ce lo hanno detto forte e chiaro la maglia smanicata è il capo cult dell' estate

Pedro Pascal e Lorenzo Musetti hanno lanciato un messaggio chiaro: la maglia smanicata è il must-have dell'estate! Questo capo iconico, tornato prepotentemente di moda, rappresenta non solo uno stile audace ma anche un trend di liberazione e freschezza. Con l'estate 2025 alle porte, preparati a sfoggiare un look che mescola semplicità e personalità. Non perdere l'occasione di essere tra i primi a indossare questo simbolo di tendenza!

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L'estate 2025 vede senz'altro il grande ritorno delle maglie smanicate uomo, e per esserne pienamente convinti basta tornare con la mente all'ultimo Open di Madrid. Lorenzo Musetti entra in campo con una canotta bianca tagliata al millimetro, pantaloncini bianchi ( corti corti ) e sguardo da guerriero rinascimentale. A poche settimane di distanza, Pedro Pascal cammina sul red carpet di Cannes in una versione opposta, ma complementare: maglietta smanicata in maglia tricot, pantaloni loose fit, scarpe con le borchie. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Pedro Pascal e Lorenzo Musetti ce lo hanno detto forte e chiaro, la maglia smanicata è il capo cult dell'estate

Le maglie smanicate uomo sono il capo cult dell'estate 2025, confermano anche Pedro Pascal e Lorenzo Musetti;

