Pedone investito da un' auto in piazza Gioberti a Fidenza | ricoverato in ospedale

Un'altra tragica notizia che ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale. Sabato mattina, un pedone è stato investito in piazza Gioberti a Fidenza, riportando ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale. Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso la protezione dei pedoni nelle nostre città. La domanda sorge spontanea: quanto siamo realmente al sicuro quando attraversiamo le strade?

Un pedone è stato investito da un'auto in piazza Gioberti a Fidenza, nella mattinata di sabato 31 maggio. Erano da poco passate le 10.20 quando, per cause in corso di accertamento, il veicolo è venuto a contatto con la persona che stava passando a piedi. L'allarme è scattato da subito e sul posto.

Incidente davanti al Museo Nazionale, pedone investito da un'auto

Un grave incidente stradale si è verificato la notte tra sabato e domenica davanti al Museo Archeologico Nazionale.

