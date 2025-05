Pediatri in fuga dagli ospedali altre 4 dottoresse ai saluti

La fuga dei pediatri dagli ospedali è un segnale allarmante che mette in luce le difficoltà del nostro sistema sanitario. Quattro dottoresse lasceranno gli ospedali di Macerata e Civitanova per rispondere all’emergenza della pediatria di libera scelta, ma cosa significa per i piccoli pazienti? Questa riorganizzazione potrebbe peggiorare l’assistenza ospedaliera. È tempo di affrontare seriamente il problema e trovare soluzioni durature!

Macerata, 31 maggio 2025- Perdere quattro pediatre ospedaliere tutte insieme è un duro colpo: tre lasceranno da settembre l’ospedale di Civitanova, una quello di Macerata. Non usciranno dal sistema sanitario pubblico, ma andranno a coprire alcune delle tante carenze di pediatri di libera scelta nella nostra provincia, esercitando la professione sul territorio. Occuperanno posti disponibili nei Comuni della fascia costiera e collinare (Civitanova, Macerata e Corridonia), ma non quelli vuoti nelle aree dell’entroterra, dove si registrano le maggiori difficoltà. L’uscita è già decisa, il fatto che avvenga a settembre è solo dovuto a quanto previsto dalle norme contrattuali, che prevedono 90 giorni di preavviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pediatri in fuga dagli ospedali, altre 4 dottoresse ai saluti

