pecoraro scanio da bacoli rilancia la difesa del mare

Alfonso Pecoraro Scanio, da Bacoli, lancia un appello incisivo per la difesa del mare: "La tutela del Mediterraneo è una priorità non più rinviabile". In un momento in cui il cambiamento climatico minaccia i nostri ecosistemi marini, la sua voce si fa eco di un trend globale verso la sostenibilità. Un tema caldo che coinvolge tutti: la salute del nostro pianeta dipende anche dalle nostre scelte quotidiane. È tempo di agire!

Roma, 31 mag. (askanews) - "La tutela del mare è una priorità non più rinviabile. Oggi, da Bacoli, nel corso di una conferenza delle associazioni ambientaliste, rilanciamo con forza la centralità della difesa del Mediterraneo". Così Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Ambiente, interviene per annunciare un nuovo slancio della storica campagna Mediterraneo da remare, giunta quest'anno alla quindicesima edizione. "Il prossimo 10 giugno - prosegue Pecoraro Scanio - faremo il punto sui risultati della campagna con un evento presso la sala della presidenza del consiglio dei ministri dedicato, arricchito da un annullo filatelico speciale.

