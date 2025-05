Pavia barcè illuminati a festa per la processione della Madonna della Stella

Pavia si prepara a vivere una notte magica! Il 2 giugno, i barcè si illumineranno sul Ticino per la storica processione della Madonna della Stella. Questa tradizione affonda le radici in leggende antiche, rendendo ogni anno l'atmosfera unica e coinvolgente. Mentre il mondo celebra il ritorno alle tradizioni, Pavia dimostra come un rito secolare possa unire la comunità in un abbraccio di luce e fede. Non perdere l’occasione di essere parte di questa meraviglia!

Pavia, 31 maggio 2025 – Barcè illuminati che portano la statua della Madonna della Stella sul Ticino. Da tempo immemore, la sera del 2 giugno dalla chiesa di Santa Maria in Betlem, in Borgo Ticino, la statua viene portata in processione sul fiume. La tradizione, secondo la leggenda, richiama quanto accaduto in una calda estate, quando un gruppo di mercanti pavesi si stavano preparando a rientrare a Pavia da Venezia sul Po. Non erano ancora saliti a bordo, quando una donna con in braccio un bambino si è avvicinata e ha chiesto di poter essere trasportata. pavia - processione sul fiume madonna della stella borgo ticino - foto torres La leggenda .