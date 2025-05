Pavard Inter | Sono pronto loro una grande squadra ma lo siamo anche noi portiamo la coppa a Milano

Benjamin Pavard è carico per la finale di Champions League contro il PSG: "Loro sono una grande squadra, ma anche noi lo siamo. Portiamo la coppa a Milano!" Queste parole risuonano forti in un contesto in cui il calcio italiano sta riconquistando la sua gloria. Sarà l'occasione perfetta per dimostrare che l'Inter, con la sua storia e il suo spirito, può riportare il trofeo nella città della Madonnina. Chi vincerà?

Le parole di Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, prima del calcio d'inizio della finale di Champions League contro il PSG Benjamin Pavard ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio della finale di Champions League PSG Inter. Di seguito le sue parole. COME STA – «Sì, sono pronto. E' da un po' di tempo

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio

L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

Inter, Pavard: "Se saremo solidi difensivamente avremo molte chance"

