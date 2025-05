Pavard | Grande emozione e motivazione vogliamo vincere!

Benjamin Pavard torna in campo e la sua carica è contagiosa! In vista della finale di Champions League tra Inter e PSG, il difensore francese esprime una grande emozione: “Vogliamo vincere!” Il ritorno di un giocatore chiave non solo accende le speranze dei tifosi, ma rappresenta anche la determinazione di un'Inter pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio. La tensione sale, chi vincerà questa battaglia?

Pavard ha – finalmente – recuperato dopo un mese di infortunio ed è a disposizione per la finale di Champions League, PSG-Inter. Dal campo del Meazza, il difensore ha presentato la partita a Inter TV. TUTTO PRONTO – A pochi minuti dall’ arrivo dell’ Inter al Meazza, è Benjamin Pavard a parlare della finale contro il PSG: «La motivazione è enorme. Siamo tutti motivati per fare una grande partita e portare il trofeo a Milano. È stato difficile, ma dobbiamo continuare a soffrire: bisogna difendere bene e poi fare gol quando avremo le occasioni. A Monaco ho giocato quattro anni, ora mi trovo contro una squadra francese: sono molto emozionato, voglio vincere». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pavard: «Grande emozione e motivazione, vogliamo vincere!»

L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

