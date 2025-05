Pavard a Inter Tv | Tante emozioni ma sono concentrato! Dovremo segnare quando abbiamo l’occasione…

Benjamin Pavard si prepara a vivere un momento cruciale per l’Inter. "Tante emozioni, ma sono concentrato!" ha dichiarato a Inter Tv, sottolineando l'importanza di capitalizzare ogni occasione in finale di Champions League contro il PSG. In un calcio sempre più competitivo, la capacità di segnare nei momenti decisivi può fare la differenza. La tensione sale, e i tifosi sognano: sarà il momento della grande rivincita?

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio

L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

