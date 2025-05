Paura sul Medale | escursionista precipita è in gravi condizioni

Un dramma che scuote la comunità degli escursionisti: un uomo di 56 anni è precipitato lungo il sentiero del Medale, attirando l'attenzione dei soccorsi e dell'elicottero di Areu. Questo incidente mette in evidenza i rischi legati alla crescente passione per le escursioni in montagna, un trend in forte espansione. Ricordiamo sempre: la bellezza della natura va esplorata con cautela! Restate sintonizzati per aggiornamenti sui soccorsi.

Escursionista precipita lungo il sentiero per il Medale, in azione i soccorsi con tanto di ausilio dell'elicottero di Areu. L'incidente si è verificato sabato prima di mezzogiorno: un 56enne, per motivi ancora in fase di accertamento, è rimasto vittima di una caduta. Subito è scattata la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Paura sul Medale: escursionista precipita, è in gravi condizioni

Cerca Video su questo argomento: Paura Medale Escursionista Precipita Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Paura sul Medale: escursionista precipita, è in gravi condizioni

Come scrive leccotoday.it: L'incidente montano intorno a mezzogiorno di sabato. Sul posto il Soccorso alpino e l'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como ...

Escursionista precipita sul Monte Tancia, trasportato in gravi condizioni al Gemelli

Si legge su msn.com: Paura nel tardo pomeriggio di oggi ... Marco Chiaretti Articolo completo: Escursionista precipita sul Monte Tancia, trasportato in gravi condizioni al Gemelli dal blog Corriere di Rieti ...

Escursionista precipita in zona impervia. Recuperato e ricoverato

Da msn.com: Brutta caduta e per di più in una zona molto impervia ieri pomeriggio in Val Malgina – territorio di Teglio – per un escursionista che è stato tratto in salvo dopo un’operazione di ...