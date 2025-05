Paura in una scuola media di Perugia | 14enne trovato con una pistola scacciacani nello zaino

Tensione alle stelle in una scuola media di Perugia, dove un controllo per un furto ha rivelato una pistola scacciacani nello zaino di un 14enne. Questo episodio solleva interrogativi sul crescente fenomeno della violenza giovanile e sull'importanza della sicurezza nelle scuole. È fondamentale riflettere su come educare le nuove generazioni al rispetto e alla responsabilità. Che messaggio stiamo trasmettendo ai nostri ragazzi?

Durante un controllo in una scuola media di Perugia, scattato per il furto di un cellulare poi ritrovato, è stata scoperta una pistola a salve nello zaino di un 14enne. Il ragazzo è stato denunciato e affidato ai genitori. Indaga la Procura per i minorenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Paura in una scuola media di Perugia: 14enne trovato con una pistola scacciacani nello zaino

La scuola Media Mazzini ricorda Aldo Moro, il sindaco: "Una pagina di memoria e civiltà"

La scuola media "G. Mazzini" rende omaggio ad Aldo Moro, promuovendo una proposta significativa. Gli studenti hanno infatti deciso di scrivere una lettera per suggerire l'installazione di un bassorilievo in suo onore nel Parco a lui dedicato.

Cerca Video su questo argomento: Paura Scuola Media Perugia Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

A 12 anni va a scuola con una pistola: paura in una media a Perugia; Perugia, minorenne a scuola con la pistola giocattolo nello zaino; Paura alla scuola media San Tommaso: distacco di intonaco in aula, ferito lievemente uno studente; Perugia, paura a Ferro di Cavallo: «Ladri cercano case vuote». 🔗Se ne parla anche su altri siti

A 12 anni va a scuola con una pistola nello zaino: attimi di paura in una media

Come scrive ilgazzettino.it: PERUGIA - Allarme ieri mattina in una scuola media della città quando nello zaino di un dodicenne è stata trovata una pistola scacciacani. Tra lo sgomento degli insegnanti, ...

Paura in una scuola media di Perugia: 14enne trovato con una pistola scacciacani nello zaino

Si legge su fanpage.it: Durante un controllo in una scuola media di Perugia, scattato per il furto di un cellulare poi ritrovato, è stata scoperta una pistola a salve nello zaino di un 14enne. Il ragazzo è stato denunciato e ...

Perugia, 12enne va a scuola con una scacciacani nello zaino

Da umbria24.it: Un ragazzo di 12 anni è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani all’interno del proprio zaino durante una perquisizione scolastica avvenuta nella mattinata di giovedì in una scuola media ...