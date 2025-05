Paura a Roma al Grand Hotel Fleming scoppia un incendio in una camera | evacuate 200 persone

Panico a Roma: un incendio ha avvolto il Grand Hotel Fleming, costringendo all'evacuazione ben 200 ospiti. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza negli hotel, un tema sempre più attuale nel settore del turismo, dove la prevenzione è fondamentale. In un momento in cui la capitale italiana accoglie migliaia di turisti, la gestione delle emergenze diventa cruciale. Resta con noi per scoprire come si stanno preparando le strutture ricettive!

Un incendio è divampato al Grand Hotel Fleming la sera scorsa: le fiamme sono scoppiate da una camera. Sono state 200 le persone evacuate. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Paura a Roma al Grand Hotel Fleming, scoppia un incendio in una camera: evacuate 200 persone

Roma, paura a Termini: hotel a fuoco nella notte, evacuate 80 persone

Lo riporta leggo.it: Incendio in un B&B in via Marghera, zona Termini, a Roma, questa notte all'una e mezza circa. Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate nello spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto ...