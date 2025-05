Paulo Sousa sminuisce le difficoltà del mestiere di allenatore della Juve | È molto più facile vincere coi bianconeri per questi motivi…

Paulo Sousa, allenatore ed ex calciatore della Juve, attutisce la pressione che gravita attorno alla figura di un allenatore bianconero. Paulo Sousa rispedisce al mittente chi parla di difficoltà o di pressioni per un allenatore della Juve. Intervistato dai microfoni di Sportitalia, l'ex centrocampista bianconero, ora tecnico dello Shabab Al-Ahli, ha sminuito le complicanze che derivano dal essere guida tecnica juventina attraverso le parole che seguono. PAROLE – « Non la vedo così. È molto più facile, più che difficile, vincere alla Juventus. È un club con storia, tradizione e mezzi vincenti, con calciatori di livello altissimo.