’Paul Harris Fellow’ | premiati Baredi Biguzzi e Lauretano

Il Rotary Club Cesena celebra l'eccellenza con il prestigioso riconoscimento "Paul Harris Fellow", assegnato a tre figure emblematiche: Valeriano Biguzzi, Gianfranco Lauretano ed Elena Baredi. Questi premiati rappresentano un perfetto connubio tra qualità, cultura e volontariato, riflettendo un trend crescente verso la valorizzazione delle competenze al servizio della comunità. Scopri come il loro impegno sta ispirando una nuova generazione di leader locali!

Un tecnico della qualità, un letterato, un'esponente di punta del mondo del volontariato. Sono le tre personalità - Valeriano Biguzzi, Gianfranco Lauretano, Elena Baredi - che il Rotary Club Cesena guidato per l'annata in corso dal Norberto Fantini ha insignito del " Paul Harris Fellow ", la massima onorificenza assegnata dal Rotary Club, in onore del fondatore, Paul Harris. Nello spirito del premio che va a chi si è distinto per il servizio e l'impegno in progetti umanitari, sociali o culturali - sia membri Rotary che persone esterne - i prescelti sono stati indicati al club dalla relativa commissione per il premio composta per l'annata in corso da Francesca Amadori, Barbara Burioli e Francesco Zanotti.