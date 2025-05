Paul Double scusate il ritardo

Paul Double, l'ultimo arrivato nel ciclismo professionistico, sorprende tutti! A soli 20 anni ha affrontato la Rad de Cymru, una corsa amatoriale in Galles, e ora, dopo otto anni di determinazione, indossa la maglia della squadra australiana. La sua storia è un esempio potente di come la passione e la perseveranza possano rivoluzionare il destino. In un'epoca in cui il talento emerge da ogni angolo del mondo, Paul ci ricorda che i sogni possono diventare realtà!

È l’ultimo arrivato. Non nella lista della partenza, non negli ordini di arrivo, non nella classifica generale. È l’ultimo arrivato nel mondo del ciclismo. Aveva 20 anni quando partecipò alla Rad de Cymru, una breve corsa amatoriale a tappe in Galles, non propriamente la patria del ciclismo. Adesso, otto anni dopo, maglia della squadra australiana Jayco-AIUla, dorsale numero 154, Paul Double sta concludendo il Giro d’Italia, il suo primo grande giro nel WorldTour. Ventinove anni (da compiere il 25 giugno), inglese di Winchester (forse l’antica fortezza di Camelot, legata al mito di re Artù), figlio di un ciclista (nel doppio senso: corridore amatoriale e poi meccanico), cresciuto in una fattoria, studente (universitario) e lavoratore (caffè, bar, hotel), Double si rivelò, innanzitutto a sé stesso, in quella corsa gallese: “Due vittorie in tre giorni, una a cronometro, l’altra con arrivo in salita, mangiando banane e panini con la marmellata”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Paul Double, scusate il ritardo

