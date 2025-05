Patto Fedez-Forza Italia sulla salute mentale E i giovani di FI litigano con quelli della Lega su Vannacci

Il dibattito sulla salute mentale dei giovani si infiamma, con Fedez e Forza Italia che cercano un patto in un contesto politico sempre più teso. Ma il confronto si sposta rapidamente, rivelando le divisioni tra i giovani di FI e quelli della Lega, accesi da dichiarazioni provocatorie. In un’epoca in cui la salute mentale diventa un tema centrale, è fondamentale capire come le nuove generazioni si schierano e quali visioni propongono per il futuro.

Il confronto più duro oggi doveva essere quello tra Fedez e il partito fondato da Silvio Berlusconi, più volte attaccato in passato dal rapper. Invece lo scontro vero è stato quello tra la giovanile di Forza Italia e quella della Lega. Ad accendere la miccia l’attacco dal palco di Simone Leoni, nominato oggi segretario nazionale di FI giovani, contro Roberto Vannacci, nuovo vicesegretario del partito di Salvini. “Sappia che per ognuna di quelle aberrazioni c’è gente che soffre, ci sono coetanei che si tolgono la vita, vergogna!”, ha detto Leoni, ricordando le frasi del generale ed eurodeputato sui disabili nelle classi, sui neri e sugli omosessuali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Patto Fedez-Forza Italia sulla salute mentale. E i giovani di FI litigano con quelli della Lega su Vannacci

Gasparri, pace fatta con Fedez: “Verrà al Congresso dei giovani di Forza Italia” – Video

Maurizio Gasparri annuncia la riconciliazione con Fedez, dopo un confronto sul disagio giovanile, rivelando che il rapper parteciperà al congresso dei giovani di Forza Italia.

Fedez arriva al Congresso dei Giovani di Forza Italia, applausi per il rapper – Video

Forza Italia, Fedez contro Beppe Sala al Congresso dei Giovani: le parole

Fedez uno di noi. Tajani entusiasta per l'incursione fra i giovani di Forza Italia, ricca di frecciate a sinistra

