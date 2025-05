Patto con clan mafioso ai domiciliari un imprenditore edile

Un imprenditore edile è finito agli arresti domiciliari per presunti legami con la mafia, un episodio che riaccende i riflettori sulle infiltrazioni mafiose nel settore costruzioni. Questo caso, emerso a Pisa, si inserisce in un contesto nazionale dove la lotta alla criminalità organizzata è sempre più urgente. Un aspetto da considerare? Le conseguenze economiche e sociali di tali alleanze illecite, che minano la legalità e il mercato.

Pisa, 31 maggio - Un imprenditore edile di 46 anni, residente in provincia di Pisa, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il provvedimento è stato eseguito oggi dai carabinieri del nucleo investigativo pisano, su delega dei colleghi di Messina dando attuazione a una decisione del tribunale del riesame messinese, su ricorso della procura distrettuale che aveva chiesto, senza ottenerlo, l'arresto già nei mesi scorsi. Lo ha reso noto l'Arma. L'indagine condotta in Sicilia, secondo quanto riferito in una nota degli inquirenti, riguarda l’infiltrazione di esponenti di un clan mafioso di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) nell’ambito del superbonus edilizio e che, il 3 dicembre scorso, aveva già consentito l’esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di due siciliani accusati "di associazione mafiosa e trasferimento fraudolento dei beni aggravato dalle finalità mafiose poiché ritenuti membri" del clan barcellonese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Patto con clan mafioso, ai domiciliari un imprenditore edile

Soldi e subappalti alle aziende vicine ai mafiosi: ai domiciliari un imprenditore di 46 anni

Un imprenditore di 46 anni è finito agli arresti domiciliari per collegamenti con aziende vicine alla mafia, un episodio che riporta l’attenzione su un problema cruciale: l’infiltrazione criminale nel tessuto economico.

Cerca Video su questo argomento: Patto Clan Mafioso Domiciliari Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Casabona sciolto per mafia tra appalti opachi e favori al clan: «Comune piegato alla volontà della ’ndrangheta» ·; ‘Ndrangheta, 97 arresti in tutta Italia: “Patto tra politica e clan per voti in cambio di favori”; Rigetto dei domiciliari per il sindaco di paternò accusato di voto di scambio politico-mafioso. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Patto con clan mafioso, ai domiciliari un imprenditore edile

Scrive lanazione.it: E' residente in provincia di Pisa e ha 46 anni. Faceva affari con il Superbonus nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto ...

Patto con un clan mafioso nel Messinese: ai domiciliari un imprenditore edile

Come scrive ilsicilia.it: Un imprenditore edile di 46 anni, originario della Sicilia e residente in provincia di Pisa, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. L'indagine rigu ...

Patto con la mafia per il superbonus, imprenditore ai domiciliari

Lo riporta rainews.it: E' agli arresti domiciliari Tindaro Ilacqua, un imprenditore edile di 46 anni, indagato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Il provvedimento del Riesame è stato eseguito dai carabini ...