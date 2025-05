Pastore tedesco trovato in fin di vita scatta la denuncia della Lav | Condizioni ancora critiche ma speriamo di salvarlo

Bruno, un pastore tedesco in fin di vita, è diventato il simbolo della lotta contro i maltrattamenti animali. La Lav ha attivato un’importante denuncia e, grazie alla mobilitazione del pubblico, il suo salvataggio è ora in corso. Questo triste episodio mette in luce un trend crescente: l’attenzione verso i diritti degli animali sta finalmente prendendo piede nella nostra società. Ogni voce conta, e quella di Bruno potrebbe essere la chiave per un cambiamento!

La segnalazione della storia di Bruno, giunta allo Sportello Lav contro i maltrattamenti di Verona, ha messo subito in moto la macchina per salvarlo: grazie alle pressioni fatte al proprietario, Bruno è stato portato in una clinica veterinaria dove, secondo quanto riportato in una nota della Lav. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Pastore tedesco trovato in fin di vita, scatta la denuncia della Lav: «Condizioni ancora critiche, ma speriamo di salvarlo»

