Pasta Senatore Cappelli | analisi NutriMi e studi sul benessere intestinale

La pasta Senatore Cappelli sta conquistando il cuore e la pancia degli italiani! Secondo un'analisi di NutriMi, questo grano duro non solo è un gustoso alleato in cucina, ma promuove anche il benessere intestinale. Sorprendentemente, oltre sette nutrizionisti su dieci ne raccomandano il consumo. In un'epoca in cui la salute è al centro delle scelte alimentari, la pasta Senatore Cappelli si afferma come un vero superstar del benessere!

Una recente analisi condotta da NutriMi, il forum dedicato alla nutrizione pratica, ha messo in luce evidenti benefici derivanti dall’uso della pasta realizzata con grano duro Senatore Cappelli. L’indagine, realizzata su un campione di oltre 300 nutrizionisti italiani e commissionata da Le stagioni d’Italia, dimostra che più di sette professionisti su dieci la consigliano a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Pasta Senatore Cappelli: analisi NutriMi e studi sul benessere intestinale

Cerca Video su questo argomento: Pasta Senatore Cappelli Analisi Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pasta Senatore Cappelli: analisi NutriMi e studi sul benessere intestinale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Oltre sette nutrizionisti su dieci consigliano la pasta senatore cappelli per disturbi gastrointestinali

Come scrive gaeta.it: La pasta Senatore Cappelli, ottenuta da un antico grano duro italiano, è sempre più consigliata da nutrizionisti per migliorare la digestione e ridurre i disturbi gastrointestinali legati alla sensibi ...

Grano Senatore Cappelli: uno studio del Gemelli di Roma ne svela gli effetti benefici

Lo riporta famedisud.it: Le nonne d’Italia, soprattutto quelle del Sud, se lo ricordano come un grano eccezionale da cui ricavare ottima farina per fare in casa pane, pasta e ... del grano Senatore Cappelli, come del resto ...

Grano Senatore Cappelli contro tutti: le differenze di qualità

Segnala teatronaturale.it: Inoltre, l'analisi fitochimica ha dimostrato la presenza ... effetti cardiovascolari e gastrointestinali sani con il consumo di pasta ottenuta dal vecchio grano duro Senatore Cappelli cultivar. La ...