Pasquale Frega | innovazione futuro senza fumo e polo d’eccellenza a Bologna

Pasquale Frega, Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, ha illuminato il Tech Emotion Summit di Milano con la sua visione di un futuro senza fumo. Sottolineando l'importanza degli ecosistemi, ha evidenziato come ogni innovazione debba tener conto del contesto sociale ed economico. Bologna si prepara a diventare un polo d'eccellenza in questo ambito. Un punto da riflettere: siamo pronti a rinunciare al fumo per abbracciare il progresso?

Pasquale Frega ha sottolineato come gli ecosistemi ci insegnino che ogni ambizioso progetto debba confrontarsi con il contesto sociale ed economico in cui si sviluppa. Durante il Tech Emotion Summit tenutosi a Milano, l'Amministratore Delegato di Philip Morris Italia ha illustrato una visione lungimirante, evidenziando come il percorso verso il futuro sia intrinsecamente legato alla .

