Parma la priorità sul mercato è un attaccante

Il Parma si lancia verso nuove sfide, puntando dritto su un attaccante di spessore. Con Cristian Chivu in procinto di firmare, la squadra si prepara a costruire un futuro vincente. In un calcio sempre più competitivo, dove le squadre cercano talenti in grado di fare la differenza, il Club emiliano sta segnando una chiara intenzione: rilanciarsi con decisione nel panorama calcistico. La prossima stagione potrebbe riservare grandi sorprese!

Il Parma lavora per preparare la prossima stagione. Fissato il primo tassello, quello dell'allenatore, Cristian Chivu e il Club stanno definendo gli ultimi dettagli prima di arrivare alla firma del nuovo contratto che legherà l'allenatore rumeno alla società di Krause.

Calciomercato Parma, obiettivo rinforzare la squadra in difesa. Mazzocchi priorità assoluta per l’estate

Il Parma punta a rafforzare la difesa per la prossima stagione, con Mazzocchi come obiettivo prioritario.

