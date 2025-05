Parigi tra sogni e tensioni | la notte della finale Paris Saint Germain-Inter

Parigi si trasforma in un palcoscenico di emozioni contrastanti: da un lato, la passione per il calcio che unisce migliaia di tifosi, dall'altro, le tensioni legate alla sicurezza. Con 5.400 agenti pronti a proteggere la città , il glamour dei Champs-Élysées incontra la ferrea determinazione delle autorità . Sarà una notte indimenticabile, ma anche un banco di prova per l’armonia tra festa e ordine. Chi avrà la meglio?

Parigi si prepara alla finalissima di questa sera tra Inter e Paris Saint-Germain (Psg). Mentre il prefetto di Parigi, Laurent Nunez, ha annunciato lo schieramento di 5.400 agenti tra poliziotti e gendarmi in strada e la chiusura al traffico di alcune zone sensibili come gli Champs-Elysées, brasseries, bistrot, locali e sale concerti della capitale adattano la loro programmazione alla finalissima.

