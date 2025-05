Parigi e Berlino contro Israele

Parigi e Berlino alzano la voce contro Israele, mentre le tensioni in Medio Oriente continuano a crescere. Nonostante le pressioni degli Stati Uniti per una tregua, l’operazione ‘Carri di Gedeone’ prosegue senza sosta. Questo momento storico ci ricorda quanto siano complesse le alleanze globali: anche i Paesi amici possono dissentire su questioni cruciali. Si apre un dibattito che coinvolge non solo il conflitto, ma anche il futuro della diplomazia internazionale.

Malgrado le pressioni per una tregua provenienti dagli Stati Uniti (per il presidente Usa Donald Trump "siamo molto vicini" a un cessate il fuoco) una serie di attacchi sempre più ruvidi anche da Paesi amici come Francia e Germania, Israele procede con determinazione nella operazione ‘Carri di Gedeone’ e ritiene che già si avvertano sul terreno risultati concreti. Riferendosi all’apertura di tre centri di distribuzione di pacchi di alimentari mediante una organizzazione poco nota vicina a Israele, la ‘Gaza Humanitarian Foundation’ (Ghf), Benyamin Netanyahu si è espresso con toni molto compiaciuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Parigi e Berlino contro Israele

Attentato a Washington, Parigi risponde a Israele: “Accuse oltraggiose”

La Francia condanna fermamente le accuse di incitamento all'odio antiebraico rivolte da Gideon Sa'ar a diversi Paesi europei, definendole oltraggiose.

Cerca Video su questo argomento: Parigi Berlino Contro Israele Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Parigi e Berlino contro Israele; L’intelligence di Berlino contro la campagna BdS; Manifestanti in tutta Europa chiedono un intervento internazionale per fermare il genocidio a Gaza; La solidarietà del mondo non commuove Tel Aviv. Saar: È colpa dei leader. Parigi: Parole oltraggiose. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Macron va allo scontro con Israele che accusa: «Crociata contro di noi»

Si legge su msn.com: DALLA NOSTRA INVIATA TEL AVIV Si alza il livello dello scontro fra Gerusalemme e Parigi. Il presidente francese Emmanuel Macron torna ad attaccare Israele dopo le «azioni concrete» minacciate giorni ...

Allarme dell’Onu: “Sono tutti alla fame”. Scontro Macron-Israele

Secondo repubblica.it: L’Eliseo: riconoscere la Palestina. La replica: il 7 ottobre per voi una festa. Berlino valuta lo stop alle armi. La Casa Bianca: “La tregua è ...

Manifestanti in tutta Europa chiedono un intervento internazionale per fermare il genocidio a Gaza

Si legge su infopal.it: Berlino - Press TV. Migliaia di manifestanti a Berlino, Parigi e Stoccolma hanno chiesto ai loro governi di rompere il silenzio sulla guerra genocida di ...