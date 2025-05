Parigi ci riprova senza stelle

Parigi torna a brillare, ma senza stelle. Con l'arrivo di Luis Enrique, PSG punta su un nuovo paradigma: valorizzare i talenti emergenti. L'acquisto di Kvaratskhelia dal Napoli è solo l'inizio di una strategia audace per riportare il club al vertice europeo. In un calcio in continua evoluzione, è affascinante vedere come la crescita interna possa competere con i nomi altisonanti. La finale potrebbe essere più vicina del previsto!

Arriva Luis Enrique e lo spagnolo inaugura il nuovo corso basato più sulla crescita dei talenti, con l'eccezione di Kvaratskhelia strappato in corsa al Napoli, ed ecco la scalata alla finale europea dopo aver annientato mezza Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Parigi ci riprova senza stelle

Cerca Video su questo argomento: Parigi Riprova Senza Stelle Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Parigi ci riprova senza stelle

Scrive msn.com: Arriva Luis Enrique e lo spagnolo inaugura il nuovo corso basato più sulla crescita dei talenti, con l'eccezione di Kvaratskhelia strappato in corsa al Napoli, ed ecco la scalata alla finale europea d ...

Sotto le stelle di Parigi

Come scrive mymovies.it: Nel documentario compariva brevemente anche Catherine, la donna senzatetto cui è dedicato Sotto le stelle di Parigi e cui è ispirata la sua protagonista senza nome, magistralmente interpretata da ...

Sotto le stelle di Parigi

Lo riporta movieplayer.it: Chi è senza peccato - The Dry, Ariaferma, La padrina - Parigi ha una nuova Regina, Scompartimento n.6, Sotto le stelle di Parigi. La recensione di Sotto le stelle di Parigi, al cinema dal 25 ...