Paredes dalla convocazione con l’Argentina alla Roma | quale futuro con Gasperini?

Paredes, convocato con l'Argentina, si trova ad un bivio cruciale con la Roma: l'arrivo di Gasperini potrebbe segnare una nuova era. In un panorama calcistico in continua evoluzione, dove le squadre cercano leader capaci di imprimere il proprio stile, il tecnico bergamasco ha dimostrato di saper trasformare le sfide in opportunità. La curiosità è alta: riuscirà Paredes a brillare sotto la sua guida? Un futuro avvincente è alle porte!

Settimana delle prime novità dopo la chiusura del campionato, per la Roma come per le altre squadre. Tutti alla ricerca del condottiero giusto per la prossima stagione, e se qualcuno non ha ancora sciolto le riserve i giallorossi hanno scelto Gasperini, un profilo di indiscutibile rendimento che può far guardare al futuro con fiducia. Adesso il mercato, con Krstovic che piace per l’attacco, ma a breve ci sarà spazio anche per le Nazionali in giro per il mondo. Le qualificazioni al prossimo Mondiale imperversano, in Europa come in Sudamerica, con Paredes coinvolto in tal senso. Scaloni, commissario tecnico della squadra campione in carica, ha diramato la lista dei convocati definitiva per le due gare che l’ Argentina giocherà contro il Cile (5 giugno) e la Colombia (10 giugno), e Leandro è l’unico rappresentare della Roma nell’ Albiceleste, visto un Dybala infortunato ed un Soulé non ancora preso in considerazione dall’allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it